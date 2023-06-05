Російське військове відомство повідомило про «великомасштабний наступ» ЗСУ на п'яти ділянках фронту. Стверджується, що він розпочався вранці 4 червня.
Про це повідомляє Міноборони РФ у Telegram.
У заяві йдеться, що наступ почався на п'яти ділянках фронту на Південно-Донецькому напрямку введенням у бій двох механізованих бригад «зі складу стратегічних резервів ЗСУ за підтримки інших військових частин та підрозділів».
При цьому було задіяно шість механізованих і два танкові батальйони з метою прориву оборони на найбільш вразливій ділянці фронту, заявили в російському військовому відомстві.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни російська армія втратила вже 210 тисяч 350 військовослужбовців. За останню добу було знищено ще 410 окупантів.
Російське військове відомство повідомило про «великомасштабний наступ» ЗСУ на п'яти ділянках фронту. Стверджується, що він розпочався вранці 4 червня.
Про це повідомляє Міноборони РФ у Telegram.
У заяві йдеться, що наступ почався на п'яти ділянках фронту на Південно-Донецькому напрямку введенням у бій двох механізованих бригад «зі складу стратегічних резервів ЗСУ за підтримки інших військових частин та підрозділів».
При цьому було задіяно шість механізованих і два танкові батальйони з метою прориву оборони на найбільш вразливій ділянці фронту, заявили в російському військовому відомстві.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни російська армія втратила вже 210 тисяч 350 військовослужбовців. За останню добу було знищено ще 410 окупантів.