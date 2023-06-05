Російське військове відомство повідомило про «великомасштабний наступ» ЗСУ на п'яти ділянках фронту. Стверджується, що він розпочався вранці 4 червня.

Про це повідомляє Міноборони РФ у Telegram.

У заяві йдеться, що наступ почався на п'яти ділянках фронту на Південно-Донецькому напрямку введенням у бій двох механізованих бригад «зі складу стратегічних резервів ЗСУ за підтримки інших військових частин та підрозділів».

При цьому було задіяно шість механізованих і два танкові батальйони з метою прориву оборони на найбільш вразливій ділянці фронту, заявили в російському військовому відомстві.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни російська армія втратила вже 210 тисяч 350 військовослужбовців. За останню добу було знищено ще 410 окупантів.