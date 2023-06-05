Таємний проєкт Black box («Чорний ящик») української воєнної розвідки, на який збирали гроші фонд «Повернись живим» та блогер Ігор Лаченков, вже завдав росії збитків на понад 700 мільйонів доларів. Таємний проєкт Black box («Чорний ящик») української воєнної розвідки, на який збирали гроші фонд «Повернись живим» та блогер Ігор Лаченков, вже завдав росії збитків на понад 700 мільйонів доларів.

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Минулого року фонд «Повернись живим» та блогер Лачен за запитом розвідників зібрали 230 мільйонів гривень на цей секретний проєкт. З початку 2023 року у межах проєкту акумульовано вже понад 270 мільйонів гривень.

«Це дало змогу завдати суттєвих збитків оборонному сектору ворога та зменшити кількість його військ, які мали поповнити окупаційний контингент», — зазначають у ГУР.

Що у секретному «Чорному ящику» — не розкривається. Утім, розвідники натякнули, що результати роботи Black Box можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які розташовуються як на тимчасово окупованій, так і ворожій території.

Як зазначається, лише протягом останнього місяця він завдав окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів. А протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях.

Як пояснив начальник ГУР Кирило Буданов, це лише частина інформації про Black Box, яку наразі можна оприлюднити.

«Понад 700 мільйонів доларів — наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні», — сказав він.

Нагадаємо, у жовтні українці збирали гроші на «Ловця шахедів», збір був від monobank та блогера Ігоря Лаченкова. За два дні вдалось зібрати необхідну суму — 150 мільйонів гривень.