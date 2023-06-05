Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Минулого року фонд «Повернись живим» та блогер Лачен за запитом розвідників зібрали 230 мільйонів гривень на цей секретний проєкт. З початку 2023 року у межах проєкту акумульовано вже понад 270 мільйонів гривень.
«Це дало змогу завдати суттєвих збитків оборонному сектору ворога та зменшити кількість його військ, які мали поповнити окупаційний контингент», — зазначають у ГУР.
Що у секретному «Чорному ящику» — не розкривається. Утім, розвідники натякнули, що результати роботи Black Box можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які розташовуються як на тимчасово окупованій, так і ворожій території.
Як зазначається, лише протягом останнього місяця він завдав окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів. А протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях.
Як пояснив начальник ГУР Кирило Буданов, це лише частина інформації про Black Box, яку наразі можна оприлюднити.
«Понад 700 мільйонів доларів — наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні», — сказав він.
Нагадаємо, у жовтні українці збирали гроші на «Ловця шахедів», збір був від monobank та блогера Ігоря Лаченкова. За два дні вдалось зібрати необхідну суму — 150 мільйонів гривень.
Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Минулого року фонд «Повернись живим» та блогер Лачен за запитом розвідників зібрали 230 мільйонів гривень на цей секретний проєкт. З початку 2023 року у межах проєкту акумульовано вже понад 270 мільйонів гривень.
«Це дало змогу завдати суттєвих збитків оборонному сектору ворога та зменшити кількість його військ, які мали поповнити окупаційний контингент», — зазначають у ГУР.
Що у секретному «Чорному ящику» — не розкривається. Утім, розвідники натякнули, що результати роботи Black Box можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які розташовуються як на тимчасово окупованій, так і ворожій території.
Як зазначається, лише протягом останнього місяця він завдав окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів. А протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях.
Як пояснив начальник ГУР Кирило Буданов, це лише частина інформації про Black Box, яку наразі можна оприлюднити.
«Понад 700 мільйонів доларів — наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні», — сказав він.
Нагадаємо, у жовтні українці збирали гроші на «Ловця шахедів», збір був від monobank та блогера Ігоря Лаченкова. За два дні вдалось зібрати необхідну суму — 150 мільйонів гривень.