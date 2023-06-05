Київ 5-6 червня відвідає кардинал Маттео Дзуппі, який є архієпископом Болоньї та президентом Конференції італійських єпископів. Йому Папа Римський Франциск доручив миротворчу місію в Україні.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу.

«Це ініціатива, головна мета якої — глибоко вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати гуманні жести, які сприяють ослабленню напруженості», — зазначили там.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що лікар поки що забороняє йому поїздку до Києва чи Москви.