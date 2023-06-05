Російські пропагандисти розповсюджують фейк про нібито «вбивство» начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.
Аналітики заявляють, що ворог поширює повідомлення про те, що Буданов загинув при ракетному ударі по Києву, а в Національному центрі «Український дім» уже нібито йде підготовка до похорону.
РНБО наголошує — це черговий фейк Москви після невдалої кампанії про «арешт», «поранення» та «вбивство» головкома Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
— Російська пропаганда намагається вкотре посіяти панічні настрої серед населення шляхом розповсюдження такого фейку, — йдеться в повідомленні.
Навіть росіяни засумнівались – в коментарях пишуть, що «якийсь підвох», а телеграм-канали, які розповсюджують інформацію, називають помийками.
Нагадаємо, раніше Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.
Російські пропагандисти розповсюджують фейк про нібито «вбивство» начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.
Аналітики заявляють, що ворог поширює повідомлення про те, що Буданов загинув при ракетному ударі по Києву, а в Національному центрі «Український дім» уже нібито йде підготовка до похорону.
РНБО наголошує — це черговий фейк Москви після невдалої кампанії про «арешт», «поранення» та «вбивство» головкома Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
— Російська пропаганда намагається вкотре посіяти панічні настрої серед населення шляхом розповсюдження такого фейку, — йдеться в повідомленні.
Навіть росіяни засумнівались – в коментарях пишуть, що «якийсь підвох», а телеграм-канали, які розповсюджують інформацію, називають помийками.
Нагадаємо, раніше Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.