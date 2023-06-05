Російські пропагандисти розповсюджують фейк про нібито «‎вбивство» начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.

Аналітики заявляють, що ворог поширює повідомлення про те, що Буданов загинув при ракетному ударі по Києву, а в Національному центрі «‎Український дім» уже нібито йде підготовка до похорону.

РНБО наголошує — це черговий фейк Москви після невдалої кампанії про «‎арешт», «‎поранення» та «‎вбивство» головкома Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

— Російська пропаганда намагається вкотре посіяти панічні настрої серед населення шляхом розповсюдження такого фейку, — йдеться в повідомленні.

Навіть росіяни засумнівались – в коментарях пишуть, що «‎якийсь підвох», а телеграм-канали, які розповсюджують інформацію, називають помийками.

Нагадаємо, раніше Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.



