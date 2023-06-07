Внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Через паводок підтоплена також насосна станція Херсонської ТЕЦ, проте потужності теплоелектроцентралі - поки поза межами зони ризику. У Херсоні станом на ранок підтоплені і відповідно пошкоджені 129 трансформаторних підстанцій.

Ситуацію на ЗАЕС постійно моніторять експерти Енергоатому. Прямої загрози через підрив Каховської ГЕС для окупованої електростанції наразі немає.

«Попри усі виклики енергетична система країни працює стабільно. Дефіциту електроенергії немає. Однак через підрив Каховської ГЕС у майбутньому можливі труднощі із заживленням та налагодженням стабільного електропостачання для споживачів прилеглих територій після їх деокупації», - пишуть в пресслужбі.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.