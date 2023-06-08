В Снігурівській громаді через затоплення без електропостачання залишились 8 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба «Миколаївобленерго».

Без світла наразі лишились села Галаганівка, Єлизаветівка, Михайлівка, Юр'ївка, Афанасіївка, Нововасилівка, Новокондакове, Ясна Поляна. Світло відновлять після спаду води.

В обленерго додали, що чекають, коли рівень води спаде, аби оцінити шкоду, завдану енергетичному обладнанню.

Нагадаємо, станом на 07:00 8 червня в Снігурівській громаді рівень води в річці виріс до 5,5 метрів, лише за останні дві доби в середньому вода щогодини підіймається на 12 см.