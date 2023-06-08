Російські окупанти обстрілюють Херсон. Ворог відкрив вогонь по місту в той час, коли в ньому проводиться евакуація із затоплених територій.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Окупанти гатять по прибережних територіях та центральній частині міста», - написав Прокудін.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак нагадав, що в Херсоні наразі йде евакуація.

«Триває евакуація людей, а в цей час росіяни обстрілюють Херсон. Звичайні терористи», - пише Єрмак.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що затоплення, спричинені підривом Каховської гідроелектростанції, зруйнували багато укріплень першої лінії оборони росіян на лівому березі Дніпра у Херсонській області, заявляють в Інституті вивчення війни.