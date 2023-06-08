Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС під водою опинилися десятки населених пунктів. Масштаби підтоплень у районі самої станції показали на відео.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
«Так виглядає зараз Каховська ГЕС та затоплені села поруч. Росія заплатить за свої злочини», - зазначили у ДПСУ.
Відео було зняте з гелікоптера. На ньому можна побачити зруйновану гідроелектростанцію, а також будівлі, що пішли під воду.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.
Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС під водою опинилися десятки населених пунктів. Масштаби підтоплень у районі самої станції показали на відео.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
«Так виглядає зараз Каховська ГЕС та затоплені села поруч. Росія заплатить за свої злочини», - зазначили у ДПСУ.
Відео було зняте з гелікоптера. На ньому можна побачити зруйновану гідроелектростанцію, а також будівлі, що пішли під воду.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.