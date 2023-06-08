Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС під водою опинилися десятки населених пунктів. Масштаби підтоплень у районі самої станції показали на відео.

«Так виглядає зараз Каховська ГЕС та затоплені села поруч. Росія заплатить за свої злочини», - зазначили у ДПСУ.

Відео було зняте з гелікоптера. На ньому можна побачити зруйновану гідроелектростанцію, а також будівлі, що пішли під воду.