З підтоплених населених пунктів Миколаївської області вдалось врятувати та перевезти вже 491 особу, у тому числі 81 дитину.

Про це пише пресслужба прокуратури Миколаївської області.

Відповідно до оперативної інформації, станом на 11.30 сьогодні, 8 червня, рівень підвищення води по вищевказаних ОТГ сягає 592 см, в річці Інгулець – 1250 см.

Внаслідок підриву дамби військовими рф в напівзатопленому будинку в с. Василівка Баштанського району загинув чоловік.

На даний час триває евакуація населення з підтоплених районів.

Нагадаємо, у Миколаївській області через підрив Каховської ГЕС підтоплено 274 домогосподарства.