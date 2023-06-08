З підтоплених населених пунктів Миколаївської області вдалось врятувати та перевезти вже 491 особу, у тому числі 81 дитину.
Про це пише пресслужба прокуратури Миколаївської області.
Відповідно до оперативної інформації, станом на 11.30 сьогодні, 8 червня, рівень підвищення води по вищевказаних ОТГ сягає 592 см, в річці Інгулець – 1250 см.
Внаслідок підриву дамби військовими рф в напівзатопленому будинку в с. Василівка Баштанського району загинув чоловік.
На даний час триває евакуація населення з підтоплених районів.
Нагадаємо, у Миколаївській області через підрив Каховської ГЕС підтоплено 274 домогосподарства.
З підтоплених населених пунктів Миколаївської області вдалось врятувати та перевезти вже 491 особу, у тому числі 81 дитину.
Про це пише пресслужба прокуратури Миколаївської області.
Відповідно до оперативної інформації, станом на 11.30 сьогодні, 8 червня, рівень підвищення води по вищевказаних ОТГ сягає 592 см, в річці Інгулець – 1250 см.
Внаслідок підриву дамби військовими рф в напівзатопленому будинку в с. Василівка Баштанського району загинув чоловік.
На даний час триває евакуація населення з підтоплених районів.
Нагадаємо, у Миколаївській області через підрив Каховської ГЕС підтоплено 274 домогосподарства.