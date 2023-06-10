Найближчим часом Україну можуть виключити з Міжнародної морської організації (ІМО).

Про це заявив ветеран флоту та член Правління Асоціації морських капітанів Одеси Олег Пастернак, пише сайт Lenta.ua.



Як відомо, з 2020 року Адміністрація судноплавства «проштовхує» постанову 1499 року, яка фактично блокує морякам проходження іспитів. 31 травня 2023 року Київський окружний адмінсуд задовольнив позов Олега Пастернака щодо оскарження цього закону. Тому на час розгляду справи Адміністрації судноплавства заборонено виконувати свої функції в межах постанови 1499 року.

Водночас встановлено, що низка дій Адміністрації судноплавства суперечить Конвенції ПДНВ та українському законодавству. Однак переглядати та доопрацьовувати свій скандальний «закон 1499 року» в там не планують. Олег Пастернак назвав ситуацію у сфері дипломування патовою.

— Курйоз у тому, що НАЗК, яка в публічній площині підтримала постанову 1499 року, пізніше винесла по ній негативний висновок антикорупційної експертизи. Мін'юст у своєму висновку також підтвердив неконституційність постанови та низку порушень у наданні послуг, — зазначив експерт.

Адміністрація судноплавства, крім того, переплутала назви посад і забула про пересічних членів екіпажу, повідомляє сайт.

— Профільні фахівці уважно вивчили 1499 і не знайшли жодної норми, яка дозволяє АС шльопати відмови на таких «підставах». Як там у 19 статті – органи державної влади зобов'язані діяти виключно у межах та у спосіб, передбачені законодавством? Та начхати – ми тут влада! Ігнатенко парирує, мовляв, є можливість апеляції, все зручно. Але вона покладена на плечі кількох мудреців (принаймні теоретично 1499). І якщо вони відмовляють, то морякам прямо кажуть – йдіть до суду. Ну в той самий, на який зараз він особисто, його куратор Васьков, Мінінфраструктури, шалені активісти і не тільки чинять колосальний незаконний тиск через лише прийняте клопотання моряка. «Труси надягніть чи хрестик зніміть?» Та начхати – ми тут влада!, – зазначив журналіст-розслідувач Ігор Хмурий, який провів експеримент із успішною атестацією з липових документів.

Замість виправлення помилок, у Мінінфраструктури через своїх чиновників і підконтрольні ГО розпочали зачистку непопулярного інформаційного порядку денного, пише сайт Lenta.ua. Там додали, що моряки не сподіваються пройти законно дипломування вдома, тому емігрують, щоб отримати робочі документи в інших країнах.

Однак Олег Пастернак все ж впевнений, що це питання все ж вдасться вирішити: «Незважаючи на велике бажання Мінінфраструктури тиснути на суддів, правда буде за Законом України. Адже це міжнародний імідж країни».

Нагадаємо, Голова громадської організації «Українське об'єднання моряків» Крістіна Король, яку наприкінці минулого року СБУ затримала за організацію схеми із незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку, відбулася штрафом.

Також журналісти «5 каналу» в якості експерименту пройшли державну верифікацію з неіснуючим дипломом моряка, задля перевірки прийнятої урядом постанови 1499, а моряки масово судяться з Кабміном через проблематичну постанову реформування галузі.