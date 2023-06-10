Від ранку 10 червня до 14:00 російські військові 12 разів масовано обстріляли центральну частину Авдіївки.
Про це Суспільному повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.
— З ранку здебільшого працюють (росіяни обстрілюють, – прим.) по центральній частині міста. Інформації щодо постраждалих цивільних не надходило. Серйозних руйнувань не було, бо не було ракетних й авіаракетних ударів, – сказав він.
За його словами, у місті лишаються 1730 жителів. За цей тиждень виїхали семеро людей.
Раніше повідомлялося, що в Авдіївці Донецької області лишається одна дитина, яку переховують батьки. Місто перебуває в «червоній зоні», звідки евакуація неповнолітніх є обов'язковою.
Від ранку 10 червня до 14:00 російські військові 12 разів масовано обстріляли центральну частину Авдіївки.
Про це Суспільному повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.
— З ранку здебільшого працюють (росіяни обстрілюють, – прим.) по центральній частині міста. Інформації щодо постраждалих цивільних не надходило. Серйозних руйнувань не було, бо не було ракетних й авіаракетних ударів, – сказав він.
За його словами, у місті лишаються 1730 жителів. За цей тиждень виїхали семеро людей.
Раніше повідомлялося, що в Авдіївці Донецької області лишається одна дитина, яку переховують батьки. Місто перебуває в «червоній зоні», звідки евакуація неповнолітніх є обов'язковою.