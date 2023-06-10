У Миколаївській області внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС повністю відрізані під'їзди до села Афанасівка Снігурівської територіальної громади, у якому проживають 379 людей.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

За даними ДСНС, в Миколаївській області всього підтопило 540 будівель, 856 городів і 549 господарств.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Водночас через підтоплення Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.

Станом на вечір 9 червня рівень води на Миколаївщині почав спадати, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.