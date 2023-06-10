Українська армія перейшла до контрнаступальних дій.
Про це 10 червня заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо, пише «Бабель».
— З моєї точки зору, в Україні відбуваються контрнаступальні оборонні дії . На якій стадії — я не буду говорити детально. І вважаю, що ми обовʼязково будемо це відчувати. Я б не довіряв тим чи іншим Telegram-каналам, особливо путіну. Довіряти треба нашим військовим, – сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Збройні сили за добу змогли просунутись до 1400 метрів на різних ділянках Бахмутського напрямку.
Українська армія перейшла до контрнаступальних дій.
Про це 10 червня заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо, пише «Бабель».
— З моєї точки зору, в Україні відбуваються контрнаступальні оборонні дії . На якій стадії — я не буду говорити детально. І вважаю, що ми обовʼязково будемо це відчувати. Я б не довіряв тим чи іншим Telegram-каналам, особливо путіну. Довіряти треба нашим військовим, – сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Збройні сили за добу змогли просунутись до 1400 метрів на різних ділянках Бахмутського напрямку.