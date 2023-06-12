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На Херсонщині триває рятувальна операція на затоплених територіях. Вдалося евакуювати з окупованого лівого берега 112 людей.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Він повідомив, що вода продовжує відходити, від учорашнього вечора рівень зменшився на 64 сантиметри. У воді залишаються 46 населених пунктів: 32 на правому березі та 14 на лівому.

— На звільненій території затоплено 3801 будинок. Попри шквальний вогонь росіян, триває рятувальна операція. На лівому березі росіяни блокують евакуацію. Однак вдалося врятувати з окупованого лівого берега 112 людей, — повідомив він

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області площа підтоплених унаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС територій зменшилася майже вдвічі, до 77,78 квадратних кілометрів.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Водночас через підтоплення Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.