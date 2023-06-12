У Херсонській області площа підтоплених унаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС територій зменшилася майже вдвічі, до 77,78 квадратних кілометрів.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

— Площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі: зі 139 до 77,78 кілометра квадратного. Рівень затоплення становить 4,07 метра. Протягом вчорашнього дня вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львового та Ольгівки, – йдеться в дописі.

На правому березі підтопленими залишаються 32 населені пункти, в яких пішов під воду 3821 житловий будинок. На тимчасово окупованих територіях підтоплено 14 населених пунктів.

Нагадаємо, що за даними МВС, на Херсонщині через підрив росіянами Каховської ГЕС загинуло 5 людей, на Миколаївщині є один загиблий.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Водночас через підтоплення Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.

Наразі у підтоплених районах, які постраждали через підрив Каховської ГЕС, не виявили небезпечних інфекційних захворювань. Епідемічна ситуація на півдні контрольована.



