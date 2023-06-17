В Снігурівській громаді новозбудовані Василівський та Нововасилівський мости збереглися після десятиденного знаходження під водою, внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомив начальник Снігурівської МВА Іван Кухта.

«Сьогодні, 17 червня, обстежили мостові переходи біля сіл Василівка та Нововасилівка, що майже 10 днів були під водою. Є добрі новини - мости вистояли та проїзд по ним вже відкрито. Дякую хлопцям із 36-го шляхо-відновлювального Конотопського полку за дуже якісну роботу. Попереду в нас ще багато роботи по відновленню громади. Мости вистояли - вистоїмо і ми з Вами», - написав він.

Нагадаємо, станом на ранок 16 червня у Снігурівській громаді рівень води вже знизився на 4 метри. Зараз він залишається на позначці 2 метри відносно нормального рівня води в річці Інгулець