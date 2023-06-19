У мережі з'явилося відео з українськими захисниками, які звільнили село П'ятихатки у Запорізькій області.

Ролик опублікували у Telegram-каналі Сухопутні війська ЗСУ.

— Сьогодні, 18 червня, силами 128 бригади і 2 ОСБ було вибито рашистів з населеного пункту П'ятихатки. Рашисти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси. Слава Україні!, — каже один з бійців на відео.

Також про звільнення села повідомила і заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

— В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ «Таврія» було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки. В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 км2, — написала вона.

Раніше повідомлялося, що сили оборони можуть тимчасово зупинити контрнаступ, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій.