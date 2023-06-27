У Галицинівській громаді Миколаївської області сьогодні, 27 червня, ввели в експлуатацію ще один міст через річку Інгулець.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в своєму телеграм-каналі.

Очільник ОВА нагадав, що мостовий перехід було зруйновано внаслідок військових дій. Нова переправа довжиною 18 метрів може витримувати навантаження до 120 тонн.

Відбудували міст військовослужбовці 1-ї окремої бригади імені князя Лева Державної спеціальної служби транспорту у співпраці з Миколаївською обласною військовою адміністрацією, Управлінням каналів річки Інгулець та донорами фандрейзингової компанії United24.

Нагадаємо, в Снігурівській громаді новозбудовані Василівський та Нововасилівський мости збереглися після десятиденного знаходження під водою, внаслідок підриву Каховської ГЕС.