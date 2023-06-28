У вівторок, 27 липня, у Кракові (Польща) відбувся фінал Європейських ігор 2023 року з фехтування.

За золоту медаль змагань змагалися українка Ольга Харлан та румунка Ілінка Пантіс.

На шляху до вирішальної битви Харлан здолала Нісанур Ербіль (Туреччина) – 15:10, Йоану Ілієву (Болгарія) – 15:13. У 1/4 фіналу українка змагалася з італійкою Розелою Грегоріо. За рахунку 14:13 на користь Харлан італійка отримала штраф, Ольга вийшла до півфіналу. За крок до фіналу Харлан здолала італійку Елоїзу Пасаро з рахунком 15:12.

Наша фехтувальниця здобувала золото Європейських ігор у 2015 році, коли Україна виграла жіночий командний турнір шаблісток. У цьому році це третя медаль нашої команди – ще одне золото у Джоани-Фейбі Бежури, а бронза у Володимира Станкевича.

Нагадаємо, Ольга Харлан була удостоєна Ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.