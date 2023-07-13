Віталій Ярошенко

В Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради погрожують штрафом підряднику, який затягує строки ремонту дороги вздовж проспекту Богоявленського у Корабельному районі міста.

Про це сказав заступник директора департаменту Віталій Ярошенко в ефірі телеканалу МАРТ, пишуть «НикВести».

— Кінцевий строк надання послуг з ремонту – 15 серпня 2023 року. Немаловажливим є й те, що договором передбачено можливість його дострокового розірвання у звʼязку з недотриманням графіку надання послуг підрядником. Також передбачено штрафні санкції за невчасне виконання робіт з ремонту доріг. Думаю треба дочекатися ще деяких етапів по графіку і тоді буде прийнято рішення, що з цим далі робити. У підрядника є всі шанси погіршити собі історію, – сказав він.

Раніше «НикВести» повідомляли, що договір на поточний ремонт дороги по проспекту Богоявленському Департамент житлово-комунального господарства міськради уклав з вінницьким підприємством «Мего ЛТД». Пізніше стало відомо, що підрядна компанія зриває строки виконання робіт.

Ця фірма активно працювала на Херсонщині. Згодом видання «Наші гроші» повідомило, що поліція розслідує зловживання службовим становищем посадовцями Херсонської обладміністрації та ДУ «Місцеві дороги Херсонщини». В ході досудового розслідування було встановлено, що в рамках програми «Велике будівництво», ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» уклала низку угод щодо ремонту доріг з ТОВ «Білдгруп» на загальну суму 62,89 мільйона гривень та ТОВ «Мего ЛТД» – на 280,03 мільйона.