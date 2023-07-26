На засіданні Кабміну 25 липня вирішили виділити 667,9 мільйона гривень на відновлення п’яти об’єктів у Миколаївській області.

Про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім на брифінгу 26 липня, пишуть «НикВести».

Проєкти будуть реалізовані через Державне агентство відновлення. До переліку, зокрема, потрапило будівництво Миколаївського ліцею №51.

— Вчора особисто спілкувався з Денисом Анатолійовичем (Шмигаль, прем'єр, — прим.). Ми саме обговорювали ці питання, зокрема 51-ї школи. По всіх об'єктах ми захистили своє бачення, він сказав: «+», — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, що загалом на останньому засіданні уряд виділив 3,5 мільярди гривень на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень у восьми областях України. За інформацією мовного омбудсмена Тараса Креміня, у списку також — будівництво школи №1 у Березнегуватській громаді та відбудова дитсадків.

Раніше Миколаївщина отримала 626,8 мільйона гривень на реконструкцію та будівництво ще п’яти об’єктів.

Також повідомлялося, що Агентство відновлення та розвитку України візметься за проекти по відновленню зруйнованої внаслідок російського вторгнення інфраструктури у 11 регіонах, зокрема в Миколаївській області.

Нагадаємо, що технічна рада при управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради дійшла висновку, що будівлю пошкодженого російською ракетою 51-го ліцею необхідно знести.

Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко зазначала, що для Миколаєва школа №51 має велике значення, тому її будуть відбудовувати.

При цьому Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у школі №51.