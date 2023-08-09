Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк вважає, що сьогодні більш ефективним для участі депутатського корпусу на засіданнях сесії є формат онлайн-конференцій.

Свою позицію він озвучив в коментарі кореспонденту «НикВести».

Коментуючи інформацію про скасування роботи віддалено в Одеській облраді, Артем Ільюк заявив, що вважає неефективним проведення засідання сесій в режимі офлайн, оскільки навіть в форматі онлайн-конференції не всі депутати присутні на засіданнях.

— Я вважаю, що онлайн-формат наразі більш продуктивний та зручний. Я вважаю, що якщо буде прийнято подібне рішення, то засідання сесій просто не буде проводитись. На сесії неодноразово підіймалось питання про можливе проведення засідань сесій міськради у режимі офлайн, крім того, міський голова Олександр Сєнкевич питав про те, чи ми зможемо забезпечити безпеку депутатів і наскільки це цілеспрямовано. Я вважаю, що якщо це покращить ефективність праці депутатського корпусу міської ради, то це потрібно робити, але озираючись на сьогоднішні реалії, коли дивишся, що депутати навіть не можуть інколи зібратися онлайн для початку роботи сесії міської ради, то це навряд чи буде ефективно, — сказав депутат.

Він додав, що якщо засідання сесії будуть проводити в офлайн форматі, то це може обмежувати права депутатів, які служать у ВСУ, бути присутнім на засіданнях сесій.

— Інше питання, якщо ми будемо збиратись в міськраді, чи є наразі там система РАДА, чи ми будемо голосувати руками та зв'язуватись через онлайн-конференцію. Одне з найважливіших питань, чи ми не обмежимо права тих депутатів, які захищають Україну, адже тоді вони точно не зможуть хоч іноді включатись на засідання сесії, — заявив Артем Ільюк.

До цього голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська наголосила на важливості переходу роботи міськради в очний режим.

Нагадаємо, голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков не вважає, що очний формат роботи суттєво вплине на якість роботи комісій облради, однак, підтримує ідею проведення засідань в офлайн режимі.

Раніше повідомлялось, що голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков не вважає, що очний формат роботи суттєво не вплине на якість роботи комісій облради, однак, підтримує ідею проведення засідань в офлайн режимі.

До того ж перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що ініціює проведення офлайн-засідань депутатського корпусу, оскільки більшість з депутатів вже давно повернулись та працюють на місцях.

Голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін також підтримує повернення роботи сесій облради у режимі офлайн.

Як відомо, у вівторок, 8 липня, для апарату Одеської облради скасували можливість працювати віддалено у зв'язку з припиненням в Україні карантину, пов'язаного з коронавірусом.