Голова фракції «Пропозиція» у Миколаївській міській раді Ганна Ременнікова вважає недоречним вихід роботи в очному режимі депутатських корпусів в Україні через небезпеку ракетного удару.

Про це вона заявила в коментарі кореспонденту «НикВести».

На прикладі удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації вона пояснила, що в місті і досі є зрадники, які можуть передати ворогу інформацію, яка зашкодить безпечній роботі депутатів.

— Думаю, що зараз це недоречно, тому що обстріли не закінчились. І, на жаль, і ми знаходимось у військовому стані, це велика небезпека для всіх присутніх. Вважаю, що це не доречно зараз. Я б радила всім міським радам це зробити, бо ми бачимо з вами, як приклад, нашу облдержадміністрацію. Є багато зрадників, які передають інформацію, тому це небезпечно, — сказала Ганна Ременнікова.

Також на її рішення впливає відсутність безпечного місця з укриттям, куди могли вміститись і депутати, і журналісти, в разі загрози. При цьому, Ганна Ременнікова зазначає, що все ж було б непогано зібрати за робочим процесом в місті всіх депутатів, хто виїхав з Миколаєва і досі не повернувся.

— На жаль, великого приміщення з бомбосховищем, де могли б вміститись журналісти і депутати, в Миколаєві немає. Непогано було б, дійсно, всіх зібрати, і тих, кого немає. Я не виїзджала з міста, була тут на місці, допомагала містянам, а по іншим в мене велике питання. Зараз, думаю, в місті присутні не більше 30 депутатів, — додала вона.

Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк також вважає, що сьогодні більш ефективним для участі депутатського корпусу на засіданнях сесії є формат онлайн-конференцій.

В свою чергу, голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська наголосила на важливості переходуроботи міськради в очний режим.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що депутатський корпус Миколаївської обласної ради почне працювати в очному режимі тільки тоді, коли будуть остаточно ухвалені заходи з безпеки та забезпечене місце з укриттям.

Раніше перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що ініціює проведення офлайн-засідань депутатського корпусу, оскільки більшість з депутатів вже давно повернулись та працюють на місцях.

Голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін також підтримує повернення роботи сесій облради у режимі офлайн.

В свою чергу, голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков не вважає, що очний формат роботи суттєво вплине на якість роботи комісій облради, однак, підтримує ідею проведення засідань в офлайн режимі.