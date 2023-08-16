Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер «SIG», є власною технічною розробкою СБУ, а виробництво розташоване під землею.

Про це заявив Голова Служби безпеки України Василь Малюк у коментарі CNN.

— Морські надводні дрони – унікальна розробка СБУ. До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, окремі — «Оленегорский горняк» і нафтовий танкер «SIG», — заявив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

Він додав, що над розробкою даних дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники. Виробництво дронів знаходиться під землею.

— Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів, — підкреслив Василь Малюк.

Як повідомлялося, CNN опублікувало ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк» (Sea Baby) для атаки на Керченський міст.

СБУ надала CNN відеозапис липневої атаки, на якому видно екран пілота за мить до того, як «Sea Baby» доставив 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор моста.