Проєкт зонування регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», розробка якого почалася ще в 2018 році, досі не затверджений. Зробити це неможливо через відкриту кримінальну справу.

Про це розповів директор парку Олександр Дьяченко на комісії Миколаївської облради з питань екології, пишуть «НикВести».

Він зазначив, що у 2017-2018 роках розроблявся проєкт організації території РЛП «Тилігульський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природніх комплексів та об’єктів за кошти з обласного бюджету.

Замовником проєкту виступив парк в особі попереднього керівника Олега Деркача. Виконавцями були Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління і ФОП Чичкалюк.

— Проєкт не було завершено у визначений строк. А після закінчення було виявлено численні невідповідності документації про парк. Таким чином проєкт не було затверджено, а правоохоронними органами розпочато кримінальне провадження, — розповів Олександр Дьяченко.

Він додав, що у парку хотіли виправити проєкт і затвердити його, але у зв’язку з відкриттям справи це стало неможливо. Також організувати територію можна було б через положення. Однак у парка воно застаріле — від 2002 року. Щоб змінити положення, необхідного знати, скільки гектарів становить територія парка, а встановити межі без затвердження проєкту неможливо.

Зокрема, сам проєкт території парку, що включає зонування, мав би визначити, наприклад, які території парку є заповідними, а які можуть бути рекреаційними. Тобто де можна відпочивати, розважатися тощо, не спричиняючи шкоди заповідним зонам парку.

Нагадаємо, у 2021 році на той час директор регіонального ландшафтного парку «Тилигульський» Олег Деркач заявив, що Коблівська сільрада не погоджує межі парку, оскільки має свої плани на цю територію. За його словами, раніше територія РЛП була в документах облради у розмірі 8190 гектарів. Проте за новими документами парк має площу понад 10 тисяч гектарів. При цьому він сказав, що Коблівська сільська рада не погоджує документацію парку.

У Коблівській сільській раді, в свою чергу, були згодні затвердити проект зміни меж території регіонального ландшафтного парку «Тилигульський», виключивши зі складу земельні ділянки для розвитку громади та зони відпочинку.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині біля Тилігульського лиману хочуть облаштувати паркувальні місця для автомобілів та територію для розміщення кемпінгу.

До цього заступниця голови миколаївської філії Національного екологічного центру України, екоактивістка Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм.

Також повідомлялося, що Держекоінспекція планує перевірити вплив потоку туристів на екологію регіонального ландшафтного парку «Тилігульський».

Нагадаємо, щоб убезпечити від забруднення Тилігульський лиман, який знаходиться на території Миколаївської та Одеської областей, та ландшафтний парк «Тилігульський», було вирішено закрити шлюзи з'єднувального каналу лиману з Чорним морем.

У лютому 2023 року жителі Коблівської громади обурилися будівництвом паркану на території регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», що на Миколаївщині. Після чого стало відомо, що в’їзд транспорту на територію парку обмежили за погодженням профільної комісії Миколаївської обласної ради. Такий крок, за словами голови комісії Алли Ряжських, дозволить зберегти природу ландшафтного парку. Водночас доступ до цієї території залишається відкритим.

Оскільки через мінну загрозу морські узбережжя Миколаївської області заборонені для відвідування, новою туристичною локацією став Тилігульський лиман та розташований поряд ландшафтний парк, повідомив у червні 2023 року очільник ОВА Віталій Кім. Зокрема, там відкрили нову туристичну локацію – спортивно-рекреаційну зону «Tiligul Club».

Водночас у червні екологиня Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм. Після чого профільна комісія облради рекомендовала обмежити в’їзд автотранспорту на територію парку «Тилігульський».