Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що недостатня підтримка України створить проблеми в майбутньому.
Про це повідомляє Delfi.
«У нас немає особливо іншої стратегії, як продовжувати активно працювати з усіма разом з нашими друзями, з представниками держав, що думають аналогічно, щоб тема України не зникла з порядку денного, а допомога продовжувалася», — зазначив він.
За словами латвійського лідера, війна буде довгою і вона «вимагає багато ресурсів, терпіння і багато енергії».
Нагадаємо, що в уряді Латвії готують законопроєкт про зміни в законодавчій базі, які не дадуть змоги транспортним засобам, зареєстрованим у Росії та Білорусі, залишатися в країні.
Також глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників, та висловив готовність допомогти.
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що недостатня підтримка України створить проблеми в майбутньому.
Про це повідомляє Delfi.
«У нас немає особливо іншої стратегії, як продовжувати активно працювати з усіма разом з нашими друзями, з представниками держав, що думають аналогічно, щоб тема України не зникла з порядку денного, а допомога продовжувалася», — зазначив він.
За словами латвійського лідера, війна буде довгою і вона «вимагає багато ресурсів, терпіння і багато енергії».
Нагадаємо, що в уряді Латвії готують законопроєкт про зміни в законодавчій базі, які не дадуть змоги транспортним засобам, зареєстрованим у Росії та Білорусі, залишатися в країні.
Також глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників, та висловив готовність допомогти.