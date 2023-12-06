Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що недостатня підтримка України створить проблеми в майбутньому.

Про це повідомляє Delfi.

«У нас немає особливо іншої стратегії, як продовжувати активно працювати з усіма разом з нашими друзями, з представниками держав, що думають аналогічно, щоб тема України не зникла з порядку денного, а допомога продовжувалася», — зазначив він.

За словами латвійського лідера, війна буде довгою і вона «вимагає багато ресурсів, терпіння і багато енергії».

Нагадаємо, що в уряді Латвії готують законопроєкт про зміни в законодавчій базі, які не дадуть змоги транспортним засобам, зареєстрованим у Росії та Білорусі, залишатися в країні.

Також глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників, та висловив готовність допомогти.