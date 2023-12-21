В Одеській області шістьом посадовим особам виписали протоколи про порушення мовного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена Тараса Креміня.

Зазначається, що складено 6 протоколів про порушення щодо:

голови Білгород-Дністровської районної ради (застосування недержавної мови під час засідання президії Білгород-Дністровської районної ради);

депутата Болградської міської ради (застосування недержавної мови під час пленарного засідання сесії Болградської міської ради);

Болградського міського голови (застосування недержавної мови під час пленарного засідання сесії Болградської міської ради);

двох депутатів Одеської міської ради (застосування недержавної мови під час пленарного засідання сесії Одеської міської ради);

депутата Овідіопольської селищної ради (застосування недержавної мови під час засідання постійної комісії з питань бюджету Овідіопольської селищної ради).

Також окремо було складено протоколи про адміністративні правопорушення щодо кодимського міського голови, який звертався до громадсьеості недержавною мовою, а також двох депутатів Одеської міської ради, які звітували перед виборцями недержавною мовою. Крім того, 20 грудня було розпочато заходи держконтролю стосовно депутата Южненської міської ради, який розмовляв недержавною мовою під час сесії.

«В умовах воєнного стану депутати Одещини продовжують порушувати норми мовного закону. Незважаючи на ефективну обласну мовну програму, Одеська міська рада ігнорує права громадян України та не створює кращих умов для утвердження та популяризації державної мови. Курси, розмовні клуби, книгарні, підтримка обдарованої молоді та вчителів, боротьба з дезінформацією та протидія ворожим наративам, а також контроль за дотриманням мовного закону є, на жаль, не всюди», — зазначає Тарас Кремінь.

Посадовим особам нагадали, що відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» вони зобов’язані послуговуватись державною мовою. Зокрема, 9 стаття мовного Закону регламентує, що чиновники, представники органів державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, що станом на 13 грудня до мовного омбудсмена надійшло 88 звернень щодо порушень законодавства у закладах вищої освіти. Це більш ніж половина усіх звернень стосовно порушень у сфері освіти та науки.

Також повідомлялося, що за 10 місяців 2023 року на адресу Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову в Збройних Силах України.