Віктор Медведчук після затримання

Посольство України в Сербії направило офіційний протест до Міністерства закордонних справ Сербії, в з проханням заборонити діяльність представництва руху «Другая Украина», заснованого Віктором Медведчуком.

Про це пише Danas.

Як повідомили виданню в українському посольстві, таке прохання обґрунтовують положеннями статті 29 закону Сербії про господарські товариства, яка не допускає використання назви країни в офіційному найменуванні юридичної особи без дозволу відповідної іноземної держави.

У 2023 році в Сербії було відкрито представництво «Другая Украина», офіційним засновником якого є кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук, а юридичним представником у Сербії є Драган Станоєвич , український бізнесмен і сербський депутат.

У посольстві України пояснюють Danas, що ліквідація цього представництва наразі знаходиться в юридичній площині, але наголошують, що в цьому питанні є й політичний аспект.

«Сербія є країною-кандидатом на членство в ЄС, яка разом зі 140 іншими країнами світу засудила кровопролитну війну проти України, оголосивши Росію країною-агресором. Із сумом можемо констатувати, що тривають спроби окремих політичних сил реалізувати антиукраїнський сценарій, сприяти поширенню брудних провокацій кума міжнародного злочинця Путіна», — йдеться у відповіді посольства.

Коментуючи звернення посольства Ураїни щодо ліквідації «Другой Украины», представник руху Драган Станоєвич заявив, що це не нормально, коли посольство іншої країни визначає закон.

— Асоціація була заснована на основі законів Республіки Сербія і яке відношення вона має до них, — сказав він.

Миколаївський депутат і «Другая Украина»

Нагадаємо, чинний депутат Миколаївської міськради Максим Невінчанний, обраний від забороненої ОПЗЖ, який з початком повномасштабного вторгнення втік з України, з’явився в російському медіапросторі як представник руху колаборанта Віктора Медведчука «Другая Украина».

Депутат Миколаївської міської ради Максим Невінчанний втік із України у 2022 році та почав активно критикувати владу у соцмережах.

За інформацією «НикВести», правоохоронці затримували його навесні 2022, але згодом він опинився за кордоном. Можливо, він зміг перетнути його тому, що є багатодітним батьком.

Як відомо, Максима Невінчанного у 2020 році було обрано депутатом Миколаївської міськради від партії «Опозиційна платформа - За життя» за квотою Віктора Медведчука. Він очолював територіальне відділення громадської організації «Український вибір» кума російського президента та був депутатом облради від «Опозиційного блоку» (2015 – 2020). У 2016 році Міністерство внутрішніх справ ініціювало заборону в Україні діяльності громадського об'єднання «Український вибір», ініціатором створення якого є Віктор Медведчук, стверджуючи, що це сепаратистська організація. Віктор Медведчук є кумом Президента РФ Володимира Путіна.

У травні 2021 року Максим Невінчанний на сесії міськради Миколаєва виступив на захист Віктора Медведчука. Максим Невінчаний заявив, що кримінальна справа, відкрита стосовно Віктора Медведчука, є політичною. Тоді він висловив думку, що президент Володимир Зеленський переслідує опонентів.

У березні 2021 року співробітники Служби безпеки України провели обшук за місцем проживання керівника громадської організації «Український вибір» у Миколаївській області, депутата «ОПЗЖ» Максима Невінчаного.

У 2019 році СБУ обшукувала Максима Невінчанного та його помічницю Наталю Хорошевську через публікації в соцмережах карти України із зображеними на ній Кримом у кольорах російського прапора та Донбасу із символікою незаконних формувань «ДНР» та «ЛНР».

28 лютого 2022 року Максима Невінчанного виключили із фракції «ОПЗЖ» у міськраді Миколаєва.