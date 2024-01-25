Падіння Іл-76 в Бєлгородській області РФ. Фото з соцмереж

Російський літак Іл-76 з великою ймовірністю збила ракета С-300, яка була направлена на Харків.

Про це розказав військовий експерт Роман Світан, повідомлялє Укрінформ.

— У момент, коли був збитий Іл-76, працювала С-300 російська по Харкову. Тому, найімовірніше, це так званий «дружній вогонь», коли Іл-76 потрапив під удар цих ракет, — сказав Роман Світан.

На думку експерта, це міг бути «дружній вогонь», який не був провокацією з боку РФ, або «це був дружній вогонь з провокацією збити Іл-76 під якісь подальші дії з цією інформацією», що також є можливим.

Водночас він зауважив, що остаточні висновки можна буде зробити, коли зʼявляться додаткові факти, «тоді можна буде вже скласти реальну картину, що саме послужило ініціацією такого роду дій».

— Те, що Іл-76 практично на 100% був збитий російською С-300, — можна вже не сумніватися. А ось для чого це все було, стане зрозуміло десь найближчої доби, коли зʼявиться додатковий фактаж, який повʼязаний з ракетами або зі знаходженням полонених на борту, або після знаходження тіл, ну і так далі, — наголосив Роман Світан.

За його словами, інформація, фото та відеодокази катастрофи говорять про те, що «на цьому борту великої кількості тіл не було».

— Фотографії з місця подій говорять якраз про відсутність на борту більшої кількості осіб, ніж екіпажу, і навіть немає фрагментів від екіпажу. Тобто, за великим рахунком, поки що інформацію треба перевіряти, особливо в плані саме знаходження на борту достатньої кількості екіпажу, військовослужбовців або десанту, — резюмував Роман Світан.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Він також зазначив, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл, що свідчить про кількість особового складу екіпажу.

Падіння Іл-76

Як розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Він також зазначив, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл, що свідчить про кількість особового складу екіпажу.

Військовий літак Іл-76 впав вранці 24 січня у Бєлгородській області. За даними Міноборони Росії, він перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.

Губернатор регіону Вячеслав Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту.

Пізніше у ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між РФ та Україною.

Водночас журналісти проєкту «Схеми» заявили, що встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, що впав у Білгородській області РФ 24 січня. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

За інформацією журналістів, екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, що дислокується в Оренбурзі. «Схеми» стверджують, що отримали імена шести людей, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та належність до військової авіації.

РФ скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН через падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні ситуації навколо падіння російського літака Іл-76.

25 січня росіяни знайшли на місці аварії Іл-76 у Білгородській області прилад реєстрації параметрів польоту та мовний самописець.