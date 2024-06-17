Учасники Глобального саміту миру / Фото: reuters.com

Із переліку країн-учасників Глобального саміту миру, спільне комюніке підтримали 78 країн. Не вистачає підписів від представників двої країн.

Список зʼявився на сайті швейцарського уряду.

Зі списку 80 країн, про приєднання яких до комюніке йшлося в перших повідомленнях із саміту, зникли Ірак та Йорданія.

Водночас серед підписантів не лише країни, а й 4 організації: Рада Європи, Єврокомісія, Єврорада та Європарламент.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час телемарафону пояснив, що спільне комюніке саміту у Швейцарії залишать відкритим, щоб інші країни, які не приїхали на конференцію, змогли долучитися пізніше.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква також в ефірі телемарафону додав, що деякі країни-учасники Саміту миру не підписали спільне комюніке, бо мали не той рівень представництва, який дав би їм право ухвалювати це рішення, — наприклад, на рівні міністрів. Після повернення до своїх країн представники мають звернутися до керівництва держави із цим питанням.

Саміт миру

15-16 червня у Швейцарії відбувається Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Росію на нього не запросили, утім підсумкове комюніке саміту може прокласти шлях до майбутніх переговорів України з РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і також закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Китай відмовився приймати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. За їхніми словами, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі — присутність на конференції і України, і Росії.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у Саміті миру щодо України.

Президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт миру у Швейцарію.

На Глобальний саміт миру у Швейцарії, який організувала Україна, приїхали російські журналісти.

Президент України Володимир Зеленський закликав представників країн скласти «план дій», щоб на другій зустрічі на Саміті миру можна було зафіксувати кінець війни.

Також повідомлялося, що у підсумковій декларації Глобального саміту миру у Швейцарії буде вказуватись вина Росії, яка почала повномасштабну він проти України, чим спричинила масштабні людські страждання та руйнування.