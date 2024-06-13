Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс / Фото: Getty Images

Латвія повністю підтримує Україну щодо завдання ударів по цілях на території Росії, «її право на самооборону є абсолютним».

Про це перед зустріччю міністрів оборони НАТО, яка відбудеться у Брюсселі сьогодні, заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє Укрінформ.

«Ми повністю підтримуємо Україну щодо завдання ударів по цілях на території країни-агресора. Україна бореться за свою свободу і, звісно, право на самооборону є абсолютним… Україна має право завдавати ударів по тих переважно військових об'єктах на території Росії», — сказав Андріс Спрудс.

Крім того, він наголосив, що Латвія підтримує членство України в ЄС, та повідомив про відправку першої партії безпілотників з Латвії.

Щодо надання Україні систем ППО великої дальності, Спрудс зазначив існування дефіциту, зокрема на системи ППО «Patriot».

«Ми надаємо різні системи протиповітряної оборони, включно із системами протиповітряної оборони малої дальності. Латвія надала системи протиповітряної оборони малої дальності, але, звичайно, коли ми говоримо про системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності, то є певна нестача цих систем. Але ми бачимо, що поступ відбувається, але це також займає деякий час», — сказав міністр.

Нагадаємо, що голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав зняти заборону на здійснення Україною ударів по території Росії французькою зброєю.

Також Уряд Швеції підтримує ідею дозволити Україні бити по військових цілях, що знаходяться на території Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон не заперечує проти використання зброї по цілях усередині РФ. Відповідний дозвіл також надали Чехія та країни Балтії.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

Данія також підтримує право України завдавати удари її озброєнням по військових цілях у Росії, це є частиною самооборони Києва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.

Президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.