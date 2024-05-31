Винищувач F-16 / Фото: Getty Images

Нідерланди не проти, щоб Збройні Сили України використовували винищувачі F-16, які країна їм передасть, для уражень військових об'єктів на російській території.

Про це заявила міністерка закордонних справ країни Ганке Брюїнс Слот на зустрічі з колегами у Празі, пише Радіо Свобода.

Глава МЗС Нідерландів зазначила, що, згідно зі статтею 51 статуту ООН, Україна має право на самозахист, зокрема, це передбачає можливість використання авіації Заходу над територією РФ.

Нідерланди не накладатимуть обмежень для Сил оборони у питанні уражень цілей в Росії винищувачами F-16, які країна пообіцяла передати Україні, висловилася міністерка.

— Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї... Це загальний принцип, – сказала вона.

Раніше стало відомо, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, аби захиститися від російських атак у прикордонному районі навколо Харкова.