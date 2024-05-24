Президент Франції заявив, що Путін не готовий до миру в Україні / Фото з відкритих джерел

Глава Росії Володимир Путін не готовий припинити війну проти України. Про це свідчить його небажання піти на перемирʼя під час Олімпійських ігор.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю CNBC.

«Для всіх у світі все зрозуміло. Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру», — сказав він

Емманюель Макрон нагадав, що Володимир Путін відмовився від його пропозиції запровадити перемир’я на час Олімпійських ігор.

Президент Франції зазначив, що «олімпійське перемир’я» — це традиція, і було б «дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця», водночас він наголосив, що перемирʼя не є для нього фіналом.

За його словами, це є важливим моментом прояснення. «Бо досі щотижня президент Путін заявляв, що готовий до миру». Однак у відповідь на пропозицію припинити воєнні дії він заявляє, що не готовий. «Таким чином, для всіх у світі стає ясно», пояснив французький президент.

«Сталий мир — це фінал», — підсумував Емманюель Макрон.

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін підтримав ініціативу французького президента Еммануеля Макрона про Олімпійське перемирʼя.