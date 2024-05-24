Глава Росії Володимир Путін не готовий припинити війну проти України. Про це свідчить його небажання піти на перемирʼя під час Олімпійських ігор.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю CNBC.
«Для всіх у світі все зрозуміло. Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру», — сказав він
Емманюель Макрон нагадав, що Володимир Путін відмовився від його пропозиції запровадити перемир’я на час Олімпійських ігор.
Президент Франції зазначив, що «олімпійське перемир’я» — це традиція, і було б «дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця», водночас він наголосив, що перемирʼя не є для нього фіналом.
За його словами, це є важливим моментом прояснення. «Бо досі щотижня президент Путін заявляв, що готовий до миру». Однак у відповідь на пропозицію припинити воєнні дії він заявляє, що не готовий. «Таким чином, для всіх у світі стає ясно», пояснив французький президент.
«Сталий мир — це фінал», — підсумував Емманюель Макрон.
Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін підтримав ініціативу французького президента Еммануеля Макрона про Олімпійське перемирʼя.
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Глава Росії Володимир Путін не готовий припинити війну проти України. Про це свідчить його небажання піти на перемирʼя під час Олімпійських ігор.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю CNBC.
«Для всіх у світі все зрозуміло. Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру», — сказав він
Емманюель Макрон нагадав, що Володимир Путін відмовився від його пропозиції запровадити перемир’я на час Олімпійських ігор.
Президент Франції зазначив, що «олімпійське перемир’я» — це традиція, і було б «дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця», водночас він наголосив, що перемирʼя не є для нього фіналом.
За його словами, це є важливим моментом прояснення. «Бо досі щотижня президент Путін заявляв, що готовий до миру». Однак у відповідь на пропозицію припинити воєнні дії він заявляє, що не готовий. «Таким чином, для всіх у світі стає ясно», пояснив французький президент.
«Сталий мир — це фінал», — підсумував Емманюель Макрон.
Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін підтримав ініціативу французького президента Еммануеля Макрона про Олімпійське перемирʼя.