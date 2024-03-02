Росію офіційно виключили із Дунайської комісії. Фото з depositphotos.

З 1 березня Росію офіційно виключили із Дунайської комісії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в соцмережі X.

За його словами, організація на своїй сотій ювілейній сесії у грудні минулого року «під час першого українського президентства вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією».

«Росія мала до 29 лютого вийти з організації самостійно. Проте агресорові не вистачило сміливості зробити це. В результаті, починаючи з 1 березня, держави-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов'язання перед Росією відповідно до установчої Белградської конвенції», — повідомив Дмитро Кулеба.

Крім того, вперше в історії Дунайська комісія оштрафувала Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації у березні 2022 року.

Дмитро Кулеба закликав усі міжнародні організації наслідувати цей приклад та ізолювати російських дипломатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний суд ООН розгляне другу справу за позовом України проти РФ «Про звинувачення у скоєнні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього».