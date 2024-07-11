Саміт НАТО узгодив план фінансування оборони України на 2025 рік / Фото з відкритих джерел

Лідери Північноатлантичного альянсу дійшли згоди, що держави-члени повинні надавати тривалу безпекову допомогу збройним силам України.

Альянс ухвалив рішення, в якому взяв, зокрема, зобов’язання щодо суми допомоги Україні на 2025 рік, повідомляє «Європейська правда».

Рішення, яке держави-члени НАТО ухвалили консенсусом:

«Ми підтверджуємо рішучість підтримувати Україну в розбудові сили, здатної перемогти російську агресію сьогодні і стримувати її в майбутньому. З цією метою ми маємо намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року», — йдетья в повідомленні.

Окрім цього, Альянс взяв на себе зобов’язання щодо довготривалої допомоги ЗСУ, а не лише підтримки у 2025 році, щоби «забезпечити сталий рівень безпекової допомоги Україні, беручи до уваги потреби України, національні бюджетні процедури і двосторонні безпекові угоди, які члени Альянсу уклали з Україною».

Наступного року на саміті у Гаазі глави держав і урядів мають намір переглянути внески членів Альянсу. Так само можливий перегляд суми допомоги, виходячи з потреб України, на майбутніх самітах НАТО.

«Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість Україні як суверенній, демократичній, незалежній державі», — заявили лідери НАТО, висловивши впевненість, що їхня допомога має значний ефект для підтримки України в опорі агресії РФ.

Нагадаємо, що 13 червня, країни-члени НАТО затвердили «оперативний план посилення підтримки України», що включає збільшення участі НАТО у постачанні зброї та підготовці українських військових.