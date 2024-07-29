Південноукраїнська АЕС, фото з відкритих джерел

Член парламентського комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко вважає, що спекуляції довкола відключення трансформатора на Південноукраїнській АЕС мають політичне підґрунтя.

Про це народний депутат заявив в ефірі «Суспільного».

— Там 99% політики, ніж реального бажання розібратися, на превеликий жаль. Давайте визначимося, що ми обговорюємо. Чи була саме певна неполадка? Бо, розумієте, тут через що виник великий скандал? Через те, що певні експерти назвали це аварією на атомному блоці. Але аварія – це була Чорнобильська аварія. І енергетики дуже негативно і прискіпливо відносяться до аматорського використання цих термінів – аварія, – сказав Олексій Кучеренко.

За його інформацією, проблеми були пов’язані з малими трансформаторами у зв’язку з аномальною спекою.

— Треба спокійно розбиратися. Для цього є незалежний державний регулятор – Державна інспекція ядерного регулювання. Цей орган підпорядкований Кабміну. І в цій ситуації спокійно уряд разом із ДІЯРом має визначити, що ж там відбулося і чи адекватними були дії персоналу до того і після того, – додав нардеп.

Що сталось на Південноукраїнській АЕС?

Зазначимо, що вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».

Після цього соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на ПАЕС.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкту, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «НикВести» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» від 26.03.2022 не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що за три дні на Південноукраїнській АЕС згоріло три трансформатори струму. Пізніше в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) також підтвердили вихід з ладу обладнання на Південноукраїнській АЕС.

У ніч на 16 липня майже пів доби не працювали реактори Південноукраїнської атомної електростанції (АЕС), через поломку двох високовольтних трансформаторів. Цю інформацію виданню NV підтвердили джерела у Верховній Раді України.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній території 9 блоків на Південноукраїнській (три блоки), Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій російською армією ЗАЕС.