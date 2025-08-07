У Миколаєві через несанкціоновані земельні роботи пошкодили газопровід — з-під землі вирвався стовп газу

У Миколаєві через несанкціоновані земельні роботи пошкодили газопровід. Фото: Миколаївська філія «Газмережі»

У середу, 6 серпня, у Миколаєві під час проведення несанкціонованих земельних робіт біля приватного будинку сторонніми особами було пошкоджено газопровід середнього тиску. Аварійна ситуація могла призвести до вибуху, пожежі або отруєння.

Про це повідомили у миколаївській філії «Газмережі».

За словами очевидців, від витоку газу пошкоджено асфальт, а його стовп було видно до 2 поверху.

На місце одразу виїхали фахівці «Газмережі». Частину вулиці тимчасово перекрили для транспорту. Працівники зауважили, що всі земельні роботи в охоронних зонах газопроводів мають проводитися лише після погодження з оператором газорозподільних мереж.

— Неузгоджені роботи створюють ризики для життя і здоров’я людей, можуть пошкодити інфраструктуру і спричинити масштабні аварії. Тому важливо завчасно звертатися до Миколаївської філії «Газмережі», щоб отримати необхідні дозволи і рекомендації, — звернули увагу миколаївців у «Газмережі».

Нагадаємо, 23 травня в одній із квартир в Миколаєві на першому поверсі п’ятиповерхівки стався вибух газу. Постраждала 59-річна жінка з опіками, її госпіталізували у важкому стані. Вибух пошкодив внутрішні стіни квартири, вікна, балкони на верхніх поверхах, а також два припарковані поруч автомобілі.