У центрі Миколаєва прорвало водогін: кілька районів залишилися без води
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- Світлана Іванченко
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23:21, 30 липня, 2025
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У середу, 30 липня, в центрі Миколаєва на перехресті вулиць Садової та Івана Бедзая стався масштабний прорив водогону.
Про це повідомляють «МикВісті».
З-під асфальту буквально фонтаном б’є вода, стовп сягав кількох метрів. Потік заливає проїжджу частину. Очевидці поширювали відео з місця події у соцмережах.
Згодом у МКП «Миколаївводоканал» поінформували про тимчасове припинення водопостачання через аварію. Без води залишилися будинки по вул. Садовій (від Івана Бедзая до Набережної), у кварталі між Садовою та Інженерною, а також мешканці мікрорайону Соляні.
Аварійні служби обіцяють завершити ремонтні роботи до вечора четверга, 31 липня.
Раніше повідомлялось, що у систему нового Миколаївського водогону розпочали подачу води. У другій половині серпня вода має з'явитися в кранах містян.
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