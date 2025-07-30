У центрі Миколаєва прорвало водогін: кілька районів залишилися без води

У центрі Миколаєва прорвало водогін. Скриншот з відео

У середу, 30 липня, в центрі Миколаєва на перехресті вулиць Садової та Івана Бедзая стався масштабний прорив водогону.

Про це повідомляють «МикВісті».

З-під асфальту буквально фонтаном б’є вода, стовп сягав кількох метрів. Потік заливає проїжджу частину. Очевидці поширювали відео з місця події у соцмережах.

У центрі Миколаєва прорвало водогін. Скриншот з відео

Згодом у МКП «Миколаївводоканал» поінформували про тимчасове припинення водопостачання через аварію. Без води залишилися будинки по вул. Садовій (від Івана Бедзая до Набережної), у кварталі між Садовою та Інженерною, а також мешканці мікрорайону Соляні.

Аварійні служби обіцяють завершити ремонтні роботи до вечора четверга, 31 липня.

Раніше повідомлялось, що у систему нового Миколаївського водогону розпочали подачу води. У другій половині серпня вода має з'явитися в кранах містян.