Уряд дозволив чоловікам за кордоном ставати на облік в консульствах / Ілюстративне фото

Кабінет міністрів України дозволив чоловікам закордоном ставати на облік у консульствах.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Нововведення, зокрема, стосуються можливості постановки на військовий облік через закордонні дипломатичні установи України для осіб, які перебувають не в Україні понад три місяці. Відтепер призовники, військовозобов’язані та резервісти зможуть ставати на облік без особистої присутності у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крім того, із переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключили вимогу про подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи.

Це, за словами відомства, дозволить уникнути зайвої бюрократії та спростити процедуру.

Також є зміни в порядку надання інформації про адміністративні правопорушення чоловіків: тепер ці дані будуть надсилати районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді.

Нагадаємо, за перший тиждень роботи рекрутингового центру української армії в Миколаєві туди звернулись 12 жінок та 40 чоловіків.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

17 травня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для посадовців і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року — від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень для громадян, від 25 тисяч 500 до 34 тисяч гривень — для посадових і юридичних осіб.

За правопорушення в особливий період передбачено штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень — для посадових і юридичних осіб.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.

Днями мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що через мобілізацію на маршрутах громадського транспорту Миколаєва зменшиться кількість водіїв. Це також впливає на те, що міська рада не може знайти співробітників на вакантні посади.

Віталій Кім розповів, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини. За два роки вторгнення в Миколаївській області відкрили майже 800 кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.