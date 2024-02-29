Володимир Путін. Фото: GETTY IMAGES

Президент Росії Володимир Путін готує звернення на 29 лютого, де він чітко має відповісти на прохання Тирасполя про «захист Придністровʼя».

Про це заявили у Інституті вивчення війни.

За їхніми словами, перша реакція Москви на прохання Тирасполя була невиразною.

«У відповідь на звернення з'їзду депутатів Придністров'я МЗС Росії повідомило, що захист інтересів жителів Придністров'я і «співвітчизників» Росії є одним із пріоритетів Росії, і пообіцяло «уважно розглянути» запити Придністров'я», — йдеться у повідомленні інституту.

Аналітики нагадують, що Кремль використовував ідею захисту «співвітчизників за кордоном» для виправдання того, що російські війська окупували Придністровʼя з 1992 року.

«Найнебезпечнішим варіантом дій є те, що Кремль може вирішити формально анексувати Придністров’я в майбутньому, щоб виправдати військове втручання проти Молдови в довгостроковій перспективі», — вважають експерти.

Нагадаємо, щго 28 лютого депутати самопроголошеної Придністровської Республіки звернулись до Російської Федерації по допомогу з «економічною блокадою» з боку Молдови.