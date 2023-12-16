У семи громадах Одеської області збираються за півтора року побудувати заводи для переробки сміття. Там планують також переробляти відходи з Миколаївської області.

Про це повідомили міністр екології та природних ресурсів України Руслан Стрілець та голова Одеської ОВА Олег Кіпер під час брифінгу в Одесі, пише «Укрінформ».

Для цього 15 листопада представники громад, голова Одеської ОВА Олег Кіпер та міністр екології та природних ресурсів України Руслан Стрілець підписали відповідний меморандум.

Міністр пояснив, що уряд має комунікацію з міжнародними фінустановами, які готові надати громадам кредити на будівництво. За його словами, будь-яке підприємство з переробки відходів є або комунальним підприємством (власність громади), або це приватний бізнес. Модель власності обере громада. Влада ж забезпечує кредитування від міжнародних банків.

«Всі відходи повинні сортуватися. З біологічно активного компоненту потрібно забрати енергетичну складову. Потенційно ми можемо говорити не лише про виділення біогазу. А навіть про очищення його до біометану, який сьогодні вкрай важливий як енергоресурс. В кожній громаді можуть використовуватися різні моделі сміттєпереробки», – додав Руслан Стрілець.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що майбутні підприємства зможуть переробляти відходи не лише з Одеської області, а й, зокрема, з Миколаївської області.

Нагадаємо, станом на кінець листопада будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомили, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

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