Представники казахстанського бізнесу профінансують будівництво у Миколаєві реабілітаційного центру, який функціонуватиме в рамках єдиної спроможної мережі.

Про це у вівторок, 26 грудня, під час спілкування з журналістами заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пишуть «НикВести».

Як повідомлялось ще влітку, казахстанський бізнес мав наміри долучитись до створення кластерної лікарні на місці недобудови по вулиці 3-я Слобідська. За словами Віталія Кіма, проект був запропонований не лише їх, але й партнерам з Данії.

— Проект був запропонований не лише Казахстану, а і нашим датським партнерам і ще деяким країнам. Це великий проект, який не стартонув з точки зору вкладання грошей, він зараз на предпроектній підготовці, — сказав Віталій Кім.

При цьому, Казахстан підтвердив готовність побудувати для регіону реабілітаційний центр. На цей проект вони витратять близько 14 мільйонів доларів.

— Казахстан підтвердив готовність побудувати для нас реабілітаційний центр в Дубках. Реабілітаційний центр – це 12-14 мільйонів доларів, які вони зроблять за свій кошт в рамках нашої єдиної мережі в Миколаївській області. Це окреме питання, — додав він.

Партнерство Миколаєва з бізнесом Казахстану

Як відомо, в березні 2023 року в рамках проекту дружби «Україна-Казахстан» в Миколаєві відкрили «Юрту незламності».

У травні 2023 року те, що Казахстан взяв шефство над відбудовою обʼєкта у Миколаївській області та розпочав відновлювальні роботи за власний кошт.

Тоді партнери з Казахстану почали відбудову пошкоджених ракетними обстрілами будівель лікарні швидкої медичної допомоги.

Будівля травмпункту в міській лікарні Миколаєва була зруйнована в результаті російського обстрілу у ніч на 1 серпня 2022 року.

У серпні 2023 року травматологічне відділення ЛШМД було відкрито. На роботи казахстанська компанія «BI Group» витратила 10,5 мільйонів.