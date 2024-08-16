Департамент житлово-комунального господарства міської ради планує до кінця року замовити проєкт з реставрації історичних воріт у центрі Миколаєва.
Про це у коментарі «НикВести» повідомили заступник директора Департаменту ЖКГ Артем Сапожник та начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини міської ради Юрій Любаров.
Йдеться про ремонт воріт вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною. Це об'єкт є пам’яткою архітектури місцевого значення та включений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як житловий будинок 40-50-х років XX сторіччя. Наразі ворота покрилися тріщинами різного розміру та частково осипаються.
Стан воріт погіршився після аварії, яка сталася ще до повномасштабного вторгнення, повідомив Юрій Любаров. Адже тоді, додав він, одну з колон пошкодила автівка.
— Цей портал, в'їзд вже багато років потребує реставрації. Колись воно просто руйнувалось часом, а потім там сталася ДТП і вона пошкодила одну з колон. Це сталося ще до повномасштабного вторгнення. Не було фінансування, не було можливості. Нарешті дійшла черга й до цієї проблеми. Зараз ми дійшли до можливості реставрувати об'єкт, тому буде розроблятися проєкт, – сказав Юрій Любаров.
Наразі Департамент ЖКГ працює над збором комерційних пропозицій для оцінки вартості розроблення науково-технічного обгрунтування та виготовлення проєкту на виконання робіт, повідомив Артем Сапожник. За його словами, проєкт планують замовити до кінця поточного року, а його розробка може зайняти від 3 до 7 місяців.
— Це є пам'ятка архітектури і ми кажемо, відповідно до законодавства, про реставрацію. Відповідно, перед проєктуванням ми маємо виконати ще наукове обгрунтування цієї реставрації. Для того, щоб це реалізувати ми збираємо комерційні пропозиції на вартість научного обгрунтування і окремо комерційні пропозиції на вартість безпосередньо проєктування. Це дві окремі дії, одна без якої неможлива. Департамент ЖКГ до цього не займався проєктуванням і реставрацією таких об'єктів, тому нам зараз уже важко казати про якусь вартість. На сьогодні в Миколаєві немає жодної організації або спеціаліста, які б надали нам таке научне обгрунтування. Тому що воно надається сертифікованим спеціалістом або організацією, яка має на це відповідний дозвіл. Ми зараз визначаємо, хто цим займається по Україні і будемо давати на них запити, скільки це може коштувати. Тільки після цього ми зможемо говорити про якісь орієнтовні суми, – пояснив він.
Читайте також статтю «НикВести» «Стелі сипляться шматками». Чому дім на Шнеєрсона, 2 в Миколаєві покрився тріщинами і хто за це має відповідати».
Департамент житлово-комунального господарства міської ради планує до кінця року замовити проєкт з реставрації історичних воріт у центрі Миколаєва.
Про це у коментарі «НикВести» повідомили заступник директора Департаменту ЖКГ Артем Сапожник та начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини міської ради Юрій Любаров.
Йдеться про ремонт воріт вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною. Це об'єкт є пам’яткою архітектури місцевого значення та включений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як житловий будинок 40-50-х років XX сторіччя. Наразі ворота покрилися тріщинами різного розміру та частково осипаються.
Стан воріт погіршився після аварії, яка сталася ще до повномасштабного вторгнення, повідомив Юрій Любаров. Адже тоді, додав він, одну з колон пошкодила автівка.
— Цей портал, в'їзд вже багато років потребує реставрації. Колись воно просто руйнувалось часом, а потім там сталася ДТП і вона пошкодила одну з колон. Це сталося ще до повномасштабного вторгнення. Не було фінансування, не було можливості. Нарешті дійшла черга й до цієї проблеми. Зараз ми дійшли до можливості реставрувати об'єкт, тому буде розроблятися проєкт, – сказав Юрій Любаров.
Наразі Департамент ЖКГ працює над збором комерційних пропозицій для оцінки вартості розроблення науково-технічного обгрунтування та виготовлення проєкту на виконання робіт, повідомив Артем Сапожник. За його словами, проєкт планують замовити до кінця поточного року, а його розробка може зайняти від 3 до 7 місяців.
— Це є пам'ятка архітектури і ми кажемо, відповідно до законодавства, про реставрацію. Відповідно, перед проєктуванням ми маємо виконати ще наукове обгрунтування цієї реставрації. Для того, щоб це реалізувати ми збираємо комерційні пропозиції на вартість научного обгрунтування і окремо комерційні пропозиції на вартість безпосередньо проєктування. Це дві окремі дії, одна без якої неможлива. Департамент ЖКГ до цього не займався проєктуванням і реставрацією таких об'єктів, тому нам зараз уже важко казати про якусь вартість. На сьогодні в Миколаєві немає жодної організації або спеціаліста, які б надали нам таке научне обгрунтування. Тому що воно надається сертифікованим спеціалістом або організацією, яка має на це відповідний дозвіл. Ми зараз визначаємо, хто цим займається по Україні і будемо давати на них запити, скільки це може коштувати. Тільки після цього ми зможемо говорити про якісь орієнтовні суми, – пояснив він.
Читайте також статтю «НикВести» «Стелі сипляться шматками». Чому дім на Шнеєрсона, 2 в Миколаєві покрився тріщинами і хто за це має відповідати».