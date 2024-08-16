Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Департамент житлово-комунального господарства міської ради планує до кінця року замовити проєкт з реставрації історичних воріт у центрі Миколаєва.

Про це у коментарі «НикВести» повідомили заступник директора Департаменту ЖКГ Артем Сапожник та начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини міської ради Юрій Любаров.

Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести» Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести» Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Йдеться про ремонт воріт вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною. Це об'єкт є пам’яткою архітектури місцевого значення та включений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як житловий будинок 40-50-х років XX сторіччя. Наразі ворота покрилися тріщинами різного розміру та частково осипаються.

Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Стан воріт погіршився після аварії, яка сталася ще до повномасштабного вторгнення, повідомив Юрій Любаров. Адже тоді, додав він, одну з колон пошкодила автівка.

— Цей портал, в'їзд вже багато років потребує реставрації. Колись воно просто руйнувалось часом, а потім там сталася ДТП і вона пошкодила одну з колон. Це сталося ще до повномасштабного вторгнення. Не було фінансування, не було можливості. Нарешті дійшла черга й до цієї проблеми. Зараз ми дійшли до можливості реставрувати об'єкт, тому буде розроблятися проєкт, – сказав Юрій Любаров.

Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести» Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Наразі Департамент ЖКГ працює над збором комерційних пропозицій для оцінки вартості розроблення науково-технічного обгрунтування та виготовлення проєкту на виконання робіт, повідомив Артем Сапожник. За його словами, проєкт планують замовити до кінця поточного року, а його розробка може зайняти від 3 до 7 місяців.

— Це є пам'ятка архітектури і ми кажемо, відповідно до законодавства, про реставрацію. Відповідно, перед проєктуванням ми маємо виконати ще наукове обгрунтування цієї реставрації. Для того, щоб це реалізувати ми збираємо комерційні пропозиції на вартість научного обгрунтування і окремо комерційні пропозиції на вартість безпосередньо проєктування. Це дві окремі дії, одна без якої неможлива. Департамент ЖКГ до цього не займався проєктуванням і реставрацією таких об'єктів, тому нам зараз уже важко казати про якусь вартість. На сьогодні в Миколаєві немає жодної організації або спеціаліста, які б надали нам таке научне обгрунтування. Тому що воно надається сертифікованим спеціалістом або організацією, яка має на це відповідний дозвіл. Ми зараз визначаємо, хто цим займається по Україні і будемо давати на них запити, скільки це може коштувати. Тільки після цього ми зможемо говорити про якісь орієнтовні суми, – пояснив він.

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