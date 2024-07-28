Вигляд реконструкції міської площі у Вознесенську. Фото пресслужба Вознесенської міської ради

Данські архітектори представили проект реконструкції площі перед міською радою у Вознесенські.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Центральний елемент проєкту — створення сучасного міського простору перед міською радою, між Будинком культури та Художнім музеєм імені Є. А. Кібрика.

Проект реконструкції розроблений архітекторами без кордонів Данія (AWB) з використанням інноваційних технологій та екологічних підходів. У процесі розробки проекту були враховані історичні особливості, клімат та специфіка міста, а також побажання місцевих жителів.

Вигляд реконструкції міської площі у Вознесенську. Фото пресслужба Вознесенської міської ради Вигляд реконструкції міської площі у Вознесенську. Фото пресслужба Вознесенської міської ради

На скриншотах проекту видно, що на міській площі планують висадити різні види рослин та дерев, облаштувати місця для гри у шахи, зону для розміщення підприємців.

Вигляд реконструкції міської площі у Вознесенську. Фото пресслужба Вознесенської міської ради Вигляд реконструкції міської площі у Вознесенську. Фото пресслужба Вознесенської міської ради Вигляд реконструкції міської площі у Вознесенську. Фото пресслужба Вознесенської міської ради

Крім того, враховувалось бачення жителів міста, щоб зрозуміти їхні побажання та потреби.

— Наші партнери Архітектори без кордонів Данія (AWB) запропонували своє бачення міської площі в рамках ініціативи Build-Back-Green. AWB – це данська некомерційна архітектурна консалтингова компанія, яка працює над створенням і подальшим місцевим розвитком, використовуючи архітектуру та планування як інструменти, – повідомили у міськраді.

Зазначається, що проєкт розроблено у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Arkitekter Uden Grænser (AWB) і Вознесенською міською радою для створення стійкого та комфортного середовища для всіх жителів громади.

В коментарях місцеві жителі поставились здебільшого негативно до такої ініціативи. Зокрема, місцева жителька Катерина Жданова написала, що проект більше схожий на паркову зону і зазначила, що догляд за ним може бути проблематичним через нестачу води, особливо в умовах війни. І

— Те, що представлено в рамках проекту, більше схоже на паркову зону. В умовах нашого міста і враховуючи попередній досвід можна зробити висновок, що це все просто не буде кому належно доглядати та елементарно не вистачить води це все поливати належним чином. Тому, як на мене, то цей проект точно не для нашого міста, адже його щорічне утримання іноземна організація явно не буде фінансувати. Ну, і головне, що в нинішніх умовах повномасштабного вторгнення, всі ці проекти точно не на часі. Зараз мають фінансуватися лише нагальні потреби та вирішуватися аварійні ситуації, а левова частка коштів має бути направлена на забезпечення фронту, – зауважила вона.

Крім того, місцева жителька Ірина висловила сумнів щодо фінансування та обслуговування проекту, підкреслюючи, що в місті є важливіші потреби, такі як відновлення інфраструктури і створення робочих місць.

— Проект можливо і чудовий, але ж є але. За який кошт в наступні роки буде обслуговуватись ця ділянка (у місті багато ділянок в кожному районі до яких і діла нема). Якою водою буде поливатись ця зелень? (В той час, як у місті люди вулицями без водопостачання і мер рекомендує не поливати присадибні ділянки і городи). Чому не шукаєте проекти для справді важливих моментів міста, для створення інфраструктури та робочих місць (відбудову понівечених заводів та фабрик, прочищення русла Мертвоводу), – наголошує Ірина.

В коментарях пресслужба Вознесенської міської ради пояснила, що на розробку проєкту з бюджету не було витрачено грошей.

— Це рішення донорів і наша громада має можливість отримати позитивний досвід співпраці та можливість втілити проєкт у майбутньому, – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, що у Вознесенську у понеділок, 15 липня, сталось аварійне вимкнення водопостачання, спричинене надмірним споживанням води. Лише за вихідні споживання становило 660 кубічних метрів на годину.

Як відсутність води на Миколаївщині повʼязана з графіками відключення світла?

З початку травня 2024 року в Україну повернулись масові відключення електроенергії в регіонах, спричинені масштабними пошкодженнями обʼєктів критичної інфраструктури. Сотні тисяч споживачів залишилися без світла, а з ним зникала і вода, адже вся робота систем та обладнання залежить від електрики.

2 липня повідомлялось, що у Вознесенську та населених пунктах громади годинами немає води через тривалу відсутність світла.

Подібна до Вознесенську проблема частково спостерігається і в Снігурівській громаді, про що неодноразово повідомляв керівник місцевої військової адміністрації Іван Кухта.

Проблеми з водопостачанням виникли через підвищений рівень забору води. Через це система водопровідних мереж не встигає наповнитись за дві години, коли є світло.

Пізніше частина населення Снігурівки залишилася без води через людей, які використовують воду з водопровідної мережі для поливу власних городів.

Детальніше про те, як працює комунальне підприємство «Миколаївводоканал» під час відключень світла та чи є загроза відключення води у разі тривалої відсутності електроенергії, ми розбирались в експлейнері «НикВести» «Водопостачання в блекаут. Чи готовий Миколаїв?».