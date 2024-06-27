Фото: Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва, «НикВести»

Комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» замовило проєкт з оцінки впливу на довкілля полігону твердих побутових відходів за 340 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Переможцем тендеру стала львівська фірма ТОВ «Компанія «Центр ЛТД», яка запропонувала найкращу ціну. Зазначимо, що спочатку замовник оцінив вартість робіт у 640 тисяч гривень. Згідно з тендерною документацією, підрядник зобов’язаний підготувати звіт для оприлюднення, провести громадські слуханнях та опублікувати інформацію про висновок з оцінки впливу на довкілля.

Директор КП «Миколаївкомунтранс» Андрій Вецало в коментарі «НикВести» зазначив, що цей проєкт є необхідним для майбутньої рекультивації полігону.

— Цей проєкт розроблено для рекультивації полігону, тобто будуть проводитися заходи, спрямовані на відновлення ґрунтового покриву. Це не швидка процедура, тому до кінця року плануємо завершити, — повідомив він.

Нагадаємо, територію Веснянської громади наразі розглядають для будівництва нового полігону твердих побутових відходів Миколаєва.

Наразі данська компанія COWI розробила рекомендації щодо поводження з відходами у Миколаєві, а місто – відповідне техніко-економічне обгрунтування.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «НикВести» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи – 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

Водночас у Первомайську планують протягом двох років побудувати новий міський полігон ТПВ, а в Южноукраїнську виділять 6,5400 гектарів землі під розміщення нового полігону твердих побутових відходів.

Читайте також статтю «НикВести» «Сміттєва реформа на шляху до ЄС: як Миколаївщина вчиться справлятися з відходами за новими стандартами». У ній ми повідомляли, що більшість нинішніх полігонів в Україні не відповідають вимогам законодавства. До 2030 року їх мають реорганізувати, а деякі ліквідувати.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести»«Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

У 2024 році Миколаїв очікує отримати техніку для переробки будівельного сміття, що утворилося внаслідок російських обстрілів будівель.

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