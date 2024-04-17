На фото полігон ТПВ під Миколаєвом, архів НикВести

У Южноукраїнську виділять 6,5400 гектарів землі під розміщення нового полігону твердих побутових відходів.

Відповідний проєкт рішення розглянуть на засіданні сесії Южноукраїнської міської ради.

Депутати мають надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під розміщення та обслуговування полігону твердих побутових відходів на території Южноукраїнської міської територіальної громади. Орієнтовна площа території 6,5400 гектарів із категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

У Южноукраїнську створять новий полігон ТПВ. Скриншот документу

Зазначимо, що громада зараз має полігон ТПВ площею 4,1385 гектарів. У березні цього року на комунальному підприємстві «Житлово-експлуатаційне об’єднання» повідомили, що розпочали оптимізацію роботи полігону.

Вже встановили на території пожежний щит, ящики під пісок для пожежогасіння. Крім того, пічку буржуйку переобладнано під твердопаливний котел з подальшим монтажем системи опалення в побутових приміщеннях полігону ТПВ. Також виконано теплоізоляцію трубопроводів системи опалення. Полігон обладнано системою відеоспостереження.

Оптимізація роботи діючого полігону.Фото: КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання». Оптимізація роботи діючого полігону.Фото: КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання». Оптимізація роботи діючого полігону.Фото: КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання».

Нагадаємо, що у статті «Сміттєва реформа на шляху до ЄС: як Миколаївщина вчиться справлятися з відходами за новими стандартами» «НикВести» повідомляли, що більшість нинішніх полігонів в Україні не відповідають вимогам законодавства. До 2030 року їх мають реорганізувати, а деякі ліквідувати.

Раніше повідомлялося, що у Первомайську планують протягом двох років побудувати новий міський полігон ТПВ.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

У 2024 році Миколаїв очікує отримати техніку для переробки будівельного сміття, що утворилося внаслідок російських обстрілів будівель.

Читайте також статтю «НикВести» «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова».