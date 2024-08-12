Фури на трасі у Миколаївській області, архівне фото «НикВести»

Будівництво об'їзної дороги навколо Миколаєва поки що відкладене. Це пов'язано з пріоритетним розподілом бюджетних коштів, оскільки на даний момент першочерговим завданням є відновлення водопостачання в місті.

Про це під час брифінгу розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пишуть «НикВести».

— Обхід Миколаєва на паузі. По об'єктивним причинам через те, що пріориритизація грошей трохи інша. В тому числі вода, — сказав він.

Також Віталій кім розповів, на якому етапі сьогодні ремонт Варварівського та Інгульського мостів. Він зазначив, що підготовка до ремонту вже триває, але сказати, коли завершать роботи і скільки коштів на це витратять очільник ОВА поки не може.

— Що стосується Інгульського та Варварівського мостів, вони передані на баланс держави. Те, що не робилося там багато років. А зараз є зрозумілий орган управління, який має їх ремонтувати і зробить це в цей законний спосіб. Насправді, робота вже трохи почалася, те, що ви бачите — це підготовка. Казати зараз про строки, коли і скільки грошей, буде використано не треба, бо не зроблять, — сказав Віталій Кім.

Об'їзна дорога біля Миколаєва

Нагадаємо, в грудні 2023 року державне агентство відновлення повідомило, що поблизу Миколаєва планують побудувати об’їзду дорогу. Наразі запланований старт першого етапу — будівництво розв'язки на трасі М-14. тоді ж зазначили, що вже розпочнається будівництво транспортної розвʼязки на трасі М-14 кілометри 121+360 протяжністю 3,5 кілометрів, яка є першим етапом будівництва обходу Миколаєва. Там буде побудовано 3 нові шляхопроводи. Вартість робіт становить 2,4 мільярди гривень.

Місцерозташування обʼїзної дороги біля Миколаєва, скриншот презентації Держагенства відновлення Транспорта розвʼязка біля Миколаєва, скріншот презентації Держагенства відновлення

Такий проект обговорюється ще з 1989 року, оскільки проблема виведення транзитного транспорту за межі міста існує не один рік. Крім того, Варварівський та Інгульський мостові переходи у Миколаєві необхідно ремонтувати і критично необхідна організація об’їзного маршруту на період ремонту.

В грудні того ж року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на будівництво транспортної розвʼязки для майбутньої об'їзної дороги вартістю 2,2 мільярда гривень, однак його відмінили. Пізніше у січні 2024 року служба оголосила повторні торги з такою ж вартістю. Згідно з тендером, будівництво розвʼязки мали завершити до 30 квітня 2025 року, однак тендер також скасували.

Варварівський міст

Нагадаємо, що Уряд під час засідання 13 жовтня ухвалив рішення про передачу Інгульського та Південнобузького (Варварівського) мостів у Миколаєві до державної власності. Після цього заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розказав, на якому етапі проєкт мосту в обʼїзд Миколаєва та про плани ремонту Варварівського та Інгульського мостів.

Варварівський міст у Миколаєві. Архівне фото «НикВести»

Як відомо, Варварівський міст у Миколаєві є частиною траси міжнародного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» та на сьогоднішній день перебуває в аварійному стані. У лютому 2020 року розпочався процес передачі мосту з комунальної власності міста на баланс «Укравтодору», проте на сьогоднішній день він досі не завершений. Пов'язано це з тим, що для прийняття Варварівського мосту до державної власності Міністерство фінансів просить Миколаїв надати вартість реконструкції споруди. Для цього місту необхідно провести експертизу та замовити проектно-кошторисну документацію ремонту мосту, загальна вартість яких становить близько 20 мільйонів гривень. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у бюджеті міста коштів на це немає.

Про необхідність ремонту Варварівського мосту також знає президент Володимир Зеленський. У липні 2019 року глава держави повідомив, що вирішення проблеми Варварівського мосту — це першочергове завдання губернатора. Через чотири місяці під час брифінгу в Очакові Володимир Зеленський знову озвучив це питання. Тоді він змусив діючого тоді губернатора Миколаївщини Олександра Стадника пообіцяти відремонтувати Варварівський міст до кінця 2020 року.

Питанням передачі Варварівського мосту також зайнялася депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська. У липні 2021 року вона ініціювала нараду за участю міністра інфраструктури Олександра Кубракова, представниками Міністерства фінансів, «Укравтодору» та міської ради, аби розібратися у питанні передачі мосту. Однак і це не дало результату, оскільки через два місяці питання так і не було вирішено. Водночас, в «Укравтодорі» повідомили, що питання про виділення грошей на ремонт Варварівського мосту розглянуть тільки після його передачі в держвласність.

Водночас протягом останнього часу на мосту відбулося чотири поломки. Перша сталася 6 грудня, друга — 20 грудня. Тоді в «ЕЛУ автодоріг» повідомили, що виникла аварійна ситуація з конструкцією частини Варварівського мосту. Втретє транспортний колапс стався через поломку частини Варварівського мосту 2 лютого. 5 квітня на Варварівському мосту сталась аварійна поломка вчетверте. Виявилось, що на мосту відійшла металева пластина. Останнього разу міст ремонтували у травні цього року.