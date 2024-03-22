Реконструкція пологового будинку №3 в перинатальний центр у Миколаєві, фото з відкритих джерел

У Миколаєві відкрили реєстрацію на участь в архітектурному конкурсі на кращий проєкт реконструкції пологового будинку № 3 в перинатальний центр.

Конкурс триватиме до 5 травня, повідомляє Департамент архітектури та містобудування.

За умовами, учасники мають запропонувати концептуальне проєктне рішення реконструкції шляхом добудов, нового планування чинних корпусів, що є складовими пологового будинку, надання пропозицій щодо екстер’єрів та інтер’єрів, а також благоустрою прилеглої території.

Конкурс проходитиме в один етап. Трьом переможцям буде передбачено премії: 100 тисяч гривень за перше місце, 75 тисяч гривень за друге і 50 тисяч гривень за третє. Ці кошти були передбачені міським бюджетом ще торік, пояснив у коментарі «НикВести» головний архітектор міста Євген Поляков.

— Це важливий для Миколаєва об'єкт, як фактично єдиний перинатальний центр в області, тому ми прийняли рішення проводити на нього всеукраїнський архітектурний конкурс для того, щоб зібрати 5, 10, 15 рішень архітекторів зі всієї України і вибрати найкращий. Коли проводиться тендерна процедура, то ми отримаємо тільки одне бачення одного архітектора, який переміг на цьому тендері. І оцінити, сказати, що є там щось таке, що можна змінити, доволі складно, тому що немає, з чим порівняти результати його роботи. Конкурс дає різні бачення. Цей конкурс складний, оскільки об'єкт специфічний, там необхідно було складати медичне завдання для того, щоб архітектори розуміли, що від них хоче наш муніципалітет. Премії в конкурсах надаються для того, щоб стимулювати архітекторів брати у них участь. Вони невеликі, — зазначив Євген Поляков.

На саму реалізацію проєкту в подальшому будуть залучені кошти з місцевого, державного бюджетів, а також допомогу донорів.

— Після розуміння того, який повинен бути перинатальний центр, ми плануватимемо його реалізацію за бюджетні кошти, державні кошти і кошти наших донорів, тому що народження дітей в Миколаєві повинно відбуватися у сучасних умовах. Ми хочемо, щоб була передбачена інституція для планування сім'ї, для допомоги дітей, які народилися з вадами до трьох років, та інші спеціалістичні відділення, яких в Миколаєві немає, —

Як вказано у Програмі економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік на створення центру хочуть виділити 148 мільйонів гривень.

Що з народжуваністю у Миколаєві?

За 11 місяців 2023 року кількість пологів майже на 500 зросла порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Це пояснюється тим, що люди повертаються до міста. Крім цього, у Миколаєві є ще внутрішньо-переміщені жителі з Херсону та районів області, які також звертаються до пологових міста.

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міськради Ірина Шамрай на питання про те, чи не створить збільшення кількості людей проблем для реорганізованих пологових, відповіла, що медзаклади спроможні приймати породіль, навіть якщо мова йтиме про 10 тисяч пологів на рік.

Реорганізація пологових будинків в Миколаєві

Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігається скорочення кількості пологів.

31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Міська влада планує зберегти у місті майже на півмільйона жителів один пологовий будинок — №3, який знаходиться у мікрорайоні Ліски у Заводському районі Миколаєва.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини.

Колектив пологового будинку №2 в Миколаєві вважає помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.

Нагадаємо, у січні 2022 року миколаївська блогерка розказала про вартість «безкоштовних» пологів у пологовому будинку №3: 10 тисяч гривень — кесарів розтин, 8 тисяч гривень — природні пологи. Також була названа вартість звичайної палати — 580 гривень на день, але є і за 2500 гривень на день за цінами станом на початок 2022 року.

Зазначимо, ще держава гарантує безкоштовні пологи в Україні. У грудні 2021 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Національна служба здоров'я України компенсує за одні пологи 15 тисяч 101 гривню за програмою медичних гарантій. За даними системи E-Health Миколаївський пологовий будинок №3 отримав у 2021 році 43 мільйони 125 тисяч 99 гривень за цією програмою.