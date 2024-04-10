Первомайськ. Фото з відкритих джерел

Комітет з питань державного будівництва Верховної Ради підтримав рішення щодо перейменування Первомайська в Ольвіополь. За зміну назви міста має ще проголосувати Верховна Рада.

Про це написав депутат Первомайської міської ради Тимур Глушко. Він зауважив, що з 21 присутнього, рішення підтримали 15 членів комітету.

Зазначимо, що в липні 2023 року в Первомайську провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропонували обрати назву з п’яти варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ. Саме за варіант назви Ольвіополь проголосувала більшість мешканців міста.

Разом з тим житель міста Олександр Висоцький зазначає, що Ольвіополь не схвалює Інститут Національної пам'яті, тому що назва пов’язана з реалізацією російської імперської політики.

«Щодо назви Ольвіополь. В історії міста поява назви Ольвіополь у 1781 році пов’язана з впровадженням завойовницької та колонізаційної політики Російської імперії і стала символічним втіленням міфології імперського агресивного «Грецького проєкту», коли козацькому містечку Орлик (вже перейменованому на Катериненшанц) було присвоєно «грецьку» назву Ольвіополь – найменування, що не мало жодного історико-географічного та культурного відношення до історії міста, адже грецьке місто-колонія Ольвія (Ольвіополіс) знаходилося значно південніше на правому березі Бузького лиману... Також звертаємо увагу, що відповідно до частини тринадцятої статті 5 Закону України «Про географічні назви», забороняється присвоювати географічним об’єктам назви, не лише які містять символіку російської імперської політики чи глорифікують та/або виправдовують російську імперську політику, але і які пов’язані з реалізацією російської імперської політики. Таким чином, перейменування м. Первомайська на Ольвіополь суперечить вимогам Закону, оскільки запропонована назва пов’язана з реалізацією російської імперської політики», — йдеться у відповіді Інституту.

Висновок Інституту Національної пам'яті щодо перейменування Первомайська Висновок Інституту Національної пам'яті щодо перейменування Первомайська

Перейменування Первомайська в Ольвіополь не підтримує і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Перейменування Первомайська

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед них і Первомайськ.

В липні в Первомайську провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. Хоча в опитуванні місцевих лідером був Ольвіополь.

20 лютого підкомітет з питання перейменування населених пунктів не підтримав перейменування Первомайська у Ольвіопіль або Орлик. Також не підтримали варіант залишити стару назву.

22 лютого на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не змогли дійти спільного рішення. Після довгих дискусій члени комітету вирішили відкласти ухвалення рішення щодо перейменування Первомайська. На їх думка всі назви мають ще раз обговорити на підкомітеті з перейменування населених пунктів, а потім повернути їм для прийняття остаточного рішення.