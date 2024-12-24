У Миколаєві на аукціоні продають комплекс будівель за ₴39,5 млн — на території є вантажне відділення Нової пошти

Комплекс будівель за адресою вулиця Морехідна 1-В, Фото: Prozorro-продажі

У Миколаєві на аукціоні продається комплекс будівель за адресою вулиця Морехідна 1-В, загальною площею 8155 квадратних метри. До складу комплексу входять офісні, складські будівлі, мийка, бокси, паркінги та інші приміщення.

Про це йдеться в системі Прозорро.Продажі.

Окремо варто відзначити, що на цій локації також знаходиться вантажне відділення Нової пошти №2 та заправка.

— Комплекс вже зданий в оренду і розташований у центральній частині міста, що збільшує його інвестиційну привабливість, — зазначено у повідомлені.

Аукціон відбудеться 25 грудня. Стартова ціна лоту — 39,5 мільйона гривень. Продавець — ТОВ «Атланта інвест плюс».

Комплекс будівель за адресою вулиця Морехідна 1-В, Фото: Prozorro-продажі Комплекс будівель за адресою вулиця Морехідна 1-В, Фото: Prozorro-продажі

Комплекс будівель за адресою вулиця Морехідна 1-В, Фото: Prozorro-продажі Комплекс будівель за адресою вулиця Морехідна 1-В, Фото: Prozorro-продажі Комплекс будівель за адресою вулиця Морехідна 1-В, Фото: Prozorro-продажі

Продаж нерухомості у Миколаєві

В Миколаєві спостерігається нова тенденція — все більше місцевих підприємств виставляють свої бізнеси на продаж. Так, у Миколаєві за 700 тисяч доларів продають розважальний комплекс «Шторм», розташований на вулиці Садовій.

Крім того, в центрі Миколаєва на перехресті вулиць Соборна та Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) на продаж виставили приміщення колишнього кінозалу «Ілліча», а також ресторан Daily Cafe у центрі міста та налагоджену пивоварню в Інгульському районі.

Як відомо, у Миколаївській області середні ціни на первинному ринку за рік знизилися на 9%, склавши $670 за квадратний метр, тоді як вторинний ринок відзначив зменшення вартості 2- та 3-кімнатних квартир на 5-6%.